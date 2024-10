„Nervosität ist schon vorhanden, aber wir sind recht gut dabei“, sagt Sarah Wildt vom Maturaball-Komitee des Borg Birkfeld. Die 41 Maturantinnen und Maturanten eröffnen die heurige Maturaballsaison im Bezirk Weiz am 5. Oktober. „Golden Night - Der Glanz der vergangenen vier Jahre“ - so lautet das Motto. Passend dazu wird alles in Gold, Schwarz und Weiß gehalten sein, verrät die Schülerin.