Am Samstagabend war es so weit: Die langersehnte Zielgerade mit letzter Hürde „Matura“ ist in Sicht. Diesen Endspurt feierten die Maturanten und Maturantinnen der HTL Weiz gebührend in der Weizer Stadthalle – mit mehr als 1000 Gästen. Um 20 Uhr ertönte der heiß ersehnte Startschuss: Unter dem Motto „Top Gear – Wir schalten in den letzten Gang“ feierten die Maturanten und Maturantinnen der HTL Weiz ihren Maturaball (den letzten der Ballsaison) in der Weizer Stadthalle. Mehr als 1000 Gäste hatten sich neben der Rennstrecke eingefunden, um die Rennfahrer und Rennfahrerinnen gebührend anzufeuern.