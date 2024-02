Mitte Oktober starteten die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Weiz bereits mit dem Dekorieren des Schulgebäudes in der Offenburgergasse, wie Komitee-Mitglied Lorenz Oswald erzählt. Die Vorbereitungen machten sich bezahlt, denn am vergangenen Freitag staunten die rund 2000 Gäste über das gelungene Rio-Flair inklusive Jesus-Statue in der Aula und blauen Aras.