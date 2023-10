Quietschende Reifen, gestresste Maturantinnen und Maturanten sowie überstolze Eltern – am Samstag, dem 21. Oktober, heißt es in der Stadthalle Fürstenfeld „Boxenstopp – Ab in die letzte Runde“, denn das Borg Jennersdorf feiert seinen Maturaball. Die letzten Vorbereitungen laufen noch, das alles war zeitlich etwas knapp, erst am vergangenen Mittwoch konnten die Schülerinnen und Schüler in die Stadthalle. „Wir hoffen, dass es nur vereinzelte Nervenzusammenbrüche bis zum Samstagabend geben wird“, erklärt Julian Retzl lachend.