„O’zapft is!“, hieß es am Samstag bei der Eröffnung des steirisch-bayerischen Oktoberfests in Hatzendorf (Gemeinde Fehring). Die Idee für das Volksfest entstand durch die Verbindung zur Partnerkapelle des Musikvereins Hatzendorf, der Degerndorfer Musi aus Münsing am Starnberger See in Bayern. Diese war an beiden Tagen als Ehrengast geladen und sorgte sowohl beim Frühschoppen am Sonntag als auch am Abend davor für großartige Stimmung. Veranstaltet wurde das Fest vom Musikverein Hatzendorf unter Kapellmeister Anton Hirschmugl, Obfrau Carina Kapper sowie Festobmann Johann Bedek.