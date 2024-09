„Meine erste Skulptur war aus Butter. In meiner Lehrzeit: Der Grazer Uhrturm fürs Buffet“, erinnert sich Peter Troißinger senior vom Malerwinkl in Hatzendorf an seine „künstlerischen Anfänge“. Inzwischen – und das sind knapp 50 Jahre – ist eine stattliche Zahl an Objekten entstanden. Der Ausgangsstoff für die ersten Versuche passt ins Bild. Denn der vielseitige Spitzenkoch und Künstler, Jahrgang 1958, arbeitet mit allen Arten von Materialien: seit 35 Jahren etwa mit Bronze-Guss, im Glücksesel für das Glücksdorf Hatzendorf wiederum sind 560 Meter Torstahl verarbeitet. Eine Reihe der Objekte ist im und um den Malerwinkl, das Restaurant und Kunsthotel, zu sehen – aber auch in der Region verteilt, etwa am Kunst-Panorama-Weg Hatzendorf, an Aussichtspunkten oder am Glücksweg.