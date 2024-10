Mehr als 45 Jahre ist Josef Schaffler bereits dem Roten Kreuz verbunden. Was in jungen Jahren in der Dienststelle im Heimatort Kirchberg an der Raab begann, führte ihn 2005 dann in Feldbach zum Posten des Bezirksrettungskommandanten, den er nun fast 20 Jahre später in jüngere Hände übergibt. „Was wir auf jeden Fall vermissen werden, ist die Gelassenheit und Gutmütigkeit von Sepp“, erklärt der nachfolgende Bezirkskommandant Oliver Christandl aus Riegersburg. Als freiwilliger Mitarbeiter wird Schaffler dem Roten Kreuz allerdings erhalten bleiben, die offizielle Übergabe findet bei der kommenden Bezirksversammlung statt.