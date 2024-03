Diese 20-Jährige ist die jüngste Rotkreuz-Ortsstellenleiterin der Steiermark

Porträt. Die Südoststeirerin Clara Bacher übernahm die Ortsstellenleitung beim Roten Kreuz in Kirchberg an der Raab. Mit 20 Jahren macht sie das zur Jüngsten in der Steiermark. Sie möchte dabei vor allem jungen Frauen ein Vorbild sein.