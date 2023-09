"Bei so einem Einsatz hat man gar nicht so viel Zeit zu überlegen", schickt Thomas Stangl vom Roten Kreuz St. Peter am Ottersbach voraus. Er erinnert sich an einen kuriosen Einsatz zurück: Kürzlich ging um kurz vor 0.30 Uhr der Notruf einer werdenden Mutter mit starken Wehen beim Roten Kreuz ein. Stangl und sein Kollege Stephan Puntigam, beide vom Roten Kreuz St. Peter am Ottersbach, eilten zum Einsatz in Bierbaum am Auersbach.