Das letzte Mal den Herd abdrehen, das letzte Klicken des Lichtschalters und die letzte Umdrehung des Schlüssels im Schloss – immer mehr Wirte in der Steiermark kennen diese Handgriffe. So auch in Paldau: Ende August schloss der Familienbetrieb „Frisch“ seine Türen. Wirtin Andrea Frisch, erinnert sich gerne an ihre Stammgäste und blickt positiv, aber auch ein wenig wehmütig auf die vergangenen Jahre zurück.