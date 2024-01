Nördlich von Straden in der kleinen Ortschaft Muggendorf versteckt sich am Rande eines saftig grünen Waldstücks der Buschenschank Dunst. Idyllisch gelegen am oberen Rand eines kleinen Hangs mit Weingarten, schenkte hier seit mehr als 50 Jahren die Familie Dunst Wein aus – nun ist allerdings die letzte Brettljause serviert worden. Seit Jahreswechsel ist in Muggendorf 61 nicht mehr „ausg’steckt“.