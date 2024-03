Schwarzautal, April 1921: Der „Kirchbacher Getreidestreit“ sorgt für Schlagzeilen. Die hiesigen Bauern boykottierten die Auslieferung ihres Getreides an die Grazer Getreideanstalt. Stattdessen verlangten sie, dass ihr in Kirchbach abgeliefertes Getreide in der Region bleiben solle. Die hiesigen Müller schlossen sich dem Boykott an. Schließlich wurde die Bezirkshauptmannschaft in Feldbach eingeschaltet.