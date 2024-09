In Zeiten multipler Krisen und vor den kommenden zukunftsentscheidenden Monaten will das eu-art-network mit seinem 24. Kunstsymposium unter dem Motto „rückzug – retreat“ gesellschaftliche Themen ansprechen. Nachdem die ersten 23 Auflagen im Nordburgenland ausgespielt wurden, wandert das Symposium erstmals in den Landessüden. Es findet von 12. bis 22. September 2024 im Künstlerdorf in Neumarkt an der Raab statt.