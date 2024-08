In Wörth bei Gnas grüßt der Festivalsommer mit Bauernhof, Folklore, Jazz und Tanzbarkeit

Am 17. August 2024 wird in Wörth bei Gnas wieder das „Where Swallows Fly Backwards“- Musikfest veranstaltet. Heuer mit „Širom“, „Schlomo Ehrlich“, „other:M:other“ und „Fragments of an Empire“.