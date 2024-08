Farbenfroh, abstrakt sowie konkret und voller Fröhlichkeit und Lebendigkeit – so wird sich ab Freitag, 9. August, das Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach für etwa sechs Monate präsentieren, wenn die Künstlerin Gabriele Preininger-Seiss ihre Werke ausstellt. Bis vor wenigen Wochen stellten in einem Teil der Räumlichkeiten das Brüder- und Künstlerduo Walter und Willi Gangl ihre Gemälde aus – eine Premiere für die beiden Grazer.