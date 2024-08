Best-Practice-Beispiel: Streuobstwiese

So wird in der Südoststeiermark an der Erhaltung intakter Ökosysteme gearbeitet

Sie bieten Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten – die Streuobstwiesen. Diese aufzuforsten und zu bewirtschaften ist eines der vielen Anliegen des Blaurackenvereins L.E.i.V. (Lebende Erde im Vulkanland).