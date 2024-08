Am Boden wächst Heidekraut und Sonnentau, ein Moorhase sucht schleunigst das Weite. In der Luft schwirren Insekten, darunter auch seltene Libellenarten wie die Große Moosjungfer. Diese ist vom Aussterben bedroht und in der Steiermark nur mehr an zwei Orten zu finden – einer davon ist das zwischen Liezen und Selzthal gelegene Natura-2000-Gebiet Gamperlacke, dem Umweltlandesrätin Ursula Lackner am Montag einen Besuch abstattete.