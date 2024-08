Der Platz unter der Baumgruppe lädt zum Verweilen ein: Während sich der Sommer dieser Tage auch in Mühlen von seiner hitzigen Seite zeigt, sorgen Laub- und Nadelbäume, Sträucher und die Schilfgürtel im Hörfeld-Moor für angenehme Temperaturen. „Das Moor umfasst eine Fläche von 130 Hektar“, erzählt Hermann Körbler, Obmann des Naturschutzvereins Hörfeld-Moor, „ein Drittel davon liegt in der Steiermark, zwei Drittel liegen in Kärnten.“