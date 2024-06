Der Streit um Österreichs Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz und die dadurch ausgelösten politischen Verwerfungen dominieren seit Tagen die Schlagzeilen. Was dabei untergeht: Schon heute laufen – meist ohne großes öffentliches Aufsehen – in vielen Teilen des Landes Bemühungen, Lebensräume wieder in naturnahen Zustand zu versetzen. Fachleute gehen davon aus, dass sich die Republik viele dieser Maßnahmen, in die über die Jahre (oft mit kräftiger EU-Unterstützung) Millionensummen geflossen sind, für die europaweit vorgegebenen Ziele anrechnen lassen wird können.