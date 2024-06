Fast wäre die österreichische Regierungskoalition an einem Wort zerbrochen. Das „Ja“ von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zum Renaturierungsgesetz sorgte für viel Unmut. Die ÖVP und der Bauernbund brachten Klagen ein, die landwirtschaftlichen Interessensvertreter äußerten ihre Sorgen, die Umweltverbände hingegen jubelten über eine historische Entscheidung. Wenn die Maßnahmenpläne auch erst in Ausarbeitung sind: Was könnte es für die hiesige Land- und Forstwirtschaft sowie Jägerschaft bedeuten?