Erfolg bringt manchmal auch große Herausforderungen mit sich – das hat das Damenteam des TuS Bad Radkersburg Volleyball in den letzten Wochen und Monaten wieder zu spüren bekommen. Die Spielerinnen, die so erfolgreich ihre Saison in der zweiten Bundesliga begonnen haben, wurden mitten in der Saison mit dem Problem einer fehlenden bundesligakonformen Halle konfrontiert.