Die Damen des TuS Bad Radkersburg Volleyball, die derzeit die Tabelle der 2. Bundesliga anführen, zeigen sich in Höchstform: Am 3. Februar spielen sie daheim gegen den ATSE Graz und am 4. Februar auswärts gegen den VC Hausmannstätten. Kapitänin Stephanie Wonisch definiert das Ziel klar: Man will, wie berichtet, ins Play-off zur 1. Bundesliga.