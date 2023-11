Viel Grund zum Jubeln haben derzeit die Volleyballerinnen des TUS Bad Radkersburg. In der noch jungen Volleyballsaison konnten die Bad Radkersburger Volleyballdamen am vergangenen Wochenende in der gut besuchten Sporthalle in Straden gegen den USV Fidas Volley Jennersdorf ihren fünften Sieg (3:0) in dieser Saison einfahren.