Schon wieder hat sich ein tödlicher Forstunfall in der Oststeiermark ereignet (wir berichteten). Aufgrund des heftigen Sturms, der im September vor allem Hartberg traf, laufen die Arbeiten in den Wäldern auf Hochtouren. Gefährliche Arbeiten, die oftmals unterschätzt werden. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) warnt daher noch einmal eindringlich nach einem Blick auf die aktuellen Zahlen. In Österreich sind bis dato mit 38 Toten mehr Menschen bei Forstunfällen getötet worden, als im kompletten Jahr 2023 (36 Tote).