Ein 67-Jähriger und ein 70-Jähriger machten sich am Donnerstag schon gegen 7 Uhr früh auf, um auf die Wildenseealm in Altaussee im Bezirk Liezen aufzusteigen. Dort haben sie Holzschlägerungsarbeiten durchgeführt. Dabei kam es am Vormittag zum tödlichen Unfall: Der 70-Jährige wurde von einem gefällten Baum getroffen.

Und zwar so schwer, dass er trotz Schutzausrüstung keine Chance hatte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Hergang ist derzeit noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.