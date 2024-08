Das Aufarbeiten von Windwürfen nach einem Sturm ist sehr gefährlich, weil die Bäume oft ineinander verkeilt sind und unberechenbar reagieren können. So auch am Dienstag in einem Wald im Gemeindegebiet von Tragöß. Ein 32-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war mit einem Kollegen damit beschäftigt, Stromleitungen vom Windwurf zu befreien. Sie hatten den Auftrag, jene Bäume zu fällen, die für die Stromleitungen gefährlich werden könnten.