Allein die Luft in über 1000 Meter Seehöhe und der fantastische Ausblick tut Kindern schon gut. Wenn dann noch Bauernhoftiere von Hasen über Hühner bis zu Kühen zum Spielen zur Verfügung stehen, ist das Kinderglück perfekt. Gerlinde Pletz vom Schirkhof in Schwarzenbach (Gemeinde Weißkirchen) hat ihre Heimat zu einem Anziehungspunkt für Kinder gemacht. Ihr Programm heißt "Herzensbildung am Bauernhof", tiergestützte Pädagogik soll dem Nachwuchs helfen, die innere Widerstandskraft zu stärken, um möglichst gut durchs Leben zu kommen.