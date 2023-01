Ein neuer Bürgermeister wird am 2. Februar in Pölstal gewählt. Der Rücktritt von Alois Mayer kam nicht wirklich überraschend, sondern war parteiintern geplant. Seine Nachfolge wird ein Mann antreten, der bereits Erfahrung als Gemeindechef hat: Ewald Haingartner (58) war von 2011 bis 2014 Bürgermeister der ehemaligen Gemeinde St. Oswald-Möderbrugg.



Der jetzige ÖVP-Gemeinderat ist somit Altbürgermeister und Bürgermeister in spe zugleich. Die restlichen Vorstandssitze, Vizebürgermeister und Gemeindekassier, bleiben wie gehabt bei den SPÖ-Mandataren Hubert Simbürger und Manuel Kobald.