Was ist überhaupt ein Schulsprengel?

Jede der rund 660 öffentlichen Pflichtschulen in der Steiermark ist einem Schulsprengel zugeteilt. Nicht immer ist dieser identisch mit den Gemeindegrenzen. So wurden der Volksschule Oberzeiring (die der Gemeinde Pölstal angehört) auch die Ortschaften Katzling, Unterzeiring und Winden (die eigentlich der Gemeinde Pöls-Oberkurzheim angehören) zugeteilt. Die Mittelschule in Oberzeiring umfasst sogar die gesamte ehemalige Gemeinde Oberkurzheim.