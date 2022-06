Rund 2500 Einwohner zählt die Gemeinde Pölstal. Die Ortsteile Oberzeiring, Bretstein, St. Johann am Tauern und St. Oswald-Möderbrugg liegen geografisch teils weit auseinander, trotzdem kennt man sich in der ländlichen Kommune. Man trifft sich am Sportplatz, beim Feuerwehrfest, im Gasthaus. Entsprechend unlustig dürften die kommenden Wochen für die Gemeinderatsmitglieder von SPÖ und ÖVP werden. Das Stimmungsbild, das sich beim Sonder-Gemeinderat zur Schul-Fusion gezeigt hat, ist ein erschreckendes.