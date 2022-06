Es ist das Gesprächsthema Nummer eins in der Gemeinde Pölstal: Nachdem Anfang der Woche eine Sonder-Gemeinderatssitzung zum neuen Bildungskonzept eskaliert ist (wir berichteten), gehen die Wogen weiter hoch. "Für uns war es schockierend, wie wir ignoriert wurden", erzählt ein Vater, der sich in der "Initiative Zukunft Bildung Pölstal" engagiert. Er spricht von einer "großen Enttäuschung", die sich bei den Eltern breitgemacht hat. "Wir haben kurz gebraucht, um uns zu sammeln. Aber jetzt rollt die Welle erst richtig an – wie bei einem Tsunami."