Die Frage nach seinem Alter kostet Gerald Horn aus Mariahof in der Gemeinde Neumarkt nur ein kurzes Lachen: "Zu alt dafür! Eigentlich." 68 ist der Extrem-Sportler bereits, der für seine Charity-Aktionen weit über die Steiermark hinaus bekannt ist. Nun bricht der Obersteirer zu einem neuen Abenteuer am anderen Ende der Welt auf: Nach seiner West-Ost-Durchquerung von Australien im Jahr 2018 folgt nun die Nord-Süd-Route. In Zahlen: 4000 Kilometer, davon 3000 durch das unbewohnte Outback. Bis zu 45 Grad in der Wüste, 2 Grad in der Nacht. Und das alles alleine.