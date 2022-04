Kinostart für modernes Märchen rund um Wutbauer und Chefredakteur

In der Doku geäußerte düstere Prognosen würden sich durch den Krieg schneller bewahrheiten, als allen lieb ist, sagt der obersteirische Berg- und Wutbauer Christian Bachler. Am Donnerstag ist Kinostart in ganz Österreich.