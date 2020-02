''Wutbauer''Christian Bachler: "Wieder Bauer sein, kein Fabrikant"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Bachler und seine seltenen Alpenschweine © Sarah Ruckhofer

Mit dem fröhlichen rosa Schweinderl aus der TV-Werbung haben sie so gar nichts gemein: Kohlrabenschwarz und dicht behaart wuseln unzählige kleine Ferkel über den Bergerhof in Krakauebene, begrüßen Besucher und ärgern die Puten, die ebenso frei ihre Runde ziehen. Hier, auf 1450 Meter Seehöhe, ticken die Uhren noch – wieder? – anders.

Es ist der Hof von Christian Bachler, der als „Wutbauer“ im Vorjahr Internet-Berühmtheit erlangte. Sein Video, in dem er Falter-Chefredakteur Florian Klenk scharf ob seines Kommentars zum Kuh-Urteil kritisierte, ging viral. Klenk selbst absolvierte darauf ein Praktikum auf Bachlers Hof, die Gegeneinladung steht, es scheitert derzeit an der Terminfindung.