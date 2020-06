Dialog mit Bürgermeistern"Wollen möglichst geringe Lärmbelastung durch Eurofighter sicherstellen"

Facebook

Um den Lärm der Eurofighter (hier bei der Flugshow 2016) ging es bei einem Treffen am Donnerstag in Zeltweg © APA/ERWIN SCHERIAU

Der Eurofighter ist laut, die Diskussion um den Fluglärm wurde in den vergangenen Wochen immer lauter. Bei einem vor einiger Zeit eingefädelten Treffen am Donnerstag im Fliegerhorst Zeltweg ging es hingegen leise zu. Die Bürgermeister von Zeltweg, Spielberg, Knittelfeld, Judenburg sowie Vertreter aus Fohnsdorf und Weißkirchen saßen in der Kaserne mehr als zwei Stunden an einem Tisch, und zwar gemeinsam mit dem steirischen Militärkommandanten Heinz Zöllner, dem Kommandanten der Luftraumüberwachung Rupert Stadlhofer, dem Chef des Überwachungsgeschwaders Franz Six und weiteren Heeresvertretern. Die konstruktive Stimmung wurde im Nachhinein von allen Seiten gelobt.