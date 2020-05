Facebook

Eurofighter-Fluglärm: Jetzt soll es zum Dialog zwischen der Ministerin und politischen Vertretern der Region kommen © GEPA pictures

Mehr Eurofighter-Fluglärm in der Region, auch an Wochenenden hat das Bundesheer angekündigt. Die Aufregung darüber in der Region ist nun auch bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner angekommen. ÖVP-Bundesrätin Isabella Kaltenegger hat am Dienstag mit Tanner telefoniert, dabei sei ein „zeitnaher Termin“ in der Region vereinbart worden. Zum Dialog mit der Ministerin sollen Bürgermeister und Vertreter des Militärkommandos Steiermark geladen werden. Der Fliegerhorst Zeltweg sei mit rund 1000 Bediensteten einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. „Die Sicherstellung einer ständigen Luftraumüberwachung unter gleichzeitiger Minimierung von Fluglärm muss im Einvernehmen mit den Gemeindevertretern erfolgen“, erklärt Isabella Kaltenegger.