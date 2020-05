Facebook

Die Geschwister Heitzer aus Murau © KK

Tausende Schülerinnen und Schüler in der Steiermark haben am 18. Mai den ersten Schultag nach dem Corona-Stopp absolviert. Wie Rückmeldungen von Eltern und Schülern aus Murtal und Murau zeigen, haben die Lehrerteams ganze Arbeit geleistet und sich penibel vorbereitet. „Es haben in und außerhalb der Schule viele mitgeholfen, so hat zum Beispiel die Stadtgemeinde von der Bushaltestelle bis zum Schuleingang Markierungen angebracht, die die Schülerinnen und Schüler auf den richtigen Abstand aufmerksam machen“, so Ursula Schriefl, Direktorin des Gymnasiums Knittelfeld.