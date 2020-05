Glückliche Gäste schon am Vormittag, verhaltene Reservierungen fürs Wochenende: Gastronomen aus Murau und Murtal schwanken am Freitag zwischen Freude und Angst vor der finanziellen Zukunft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prost! Anstoßen auf die Wiedereröffnung bei der Konditorie Crema in Murau © Peter Haselmann

Endlich wieder ein Glaserl Bier beim Lieblingswirt, ein Frühstück mit Sekt oder ein italienischer Kaffee mit Freunden: Ausgelassene Stimmung herrschte am Freitag nach der Wiedereröffnung der Gastronomie in den Bezirken Murtal und Murau. Schon um 6.30 Uhr standen etwa beim Gasthaus Perschler in Rattenberg bei Fohnsdorf die ersten Gäste vor der Tür. "Das Frühstück ist besonders begehrt", so Wirt Franz Perschler. Am Vormittag zählt man rund zehn Gäste, viele haben schon fürs Mittagessen reserviert. "Wir sind zuversichtlich."