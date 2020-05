Facebook

Manfred Reibenbacher stellt sein Angebot kostenlos zur Verfügung © kk

Eltern und Kinder, die in der Corona-Krise besonderem Stress ausgesetzt sind, Pädagogen, Pflegedienstmitarbeiter, Krankenhauspersonal, Pensionisten, die lange isoliert waren – kurz allen, die an der aktuellen Situation leiden, will Manfred Reibenbacher helfen. Der langjährige Seckauer Waldpädagoge sowie Natur- und Landschaftsführer bietet für diese Zielgruppe ab sofort und befristet für ein Monat kostenlose Walderlebnisführungen im Bezirk Murtal ein. „Ich habe momentan viel Zeit und möchte anderen helfen“, so Reibenbacher. Bei den Spaziergängen soll neue Energie getankt werden, es geht um Themen wie die Entdeckung der Langsamkeit, Achtsamkeitsübungen, einfaches medidatives Wandern mit Jägerstöcken, Eintauchen in den Bergwald, Stärkung des Immunsystems oder das Natur erfahren mit fünf Sinnen.