Die Pakete verschwanden aus einem Verteilerzentrum © Fotolia

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, über die vergangenen Monate hinweg insgesamt rund 60 Paketsendungen aus einem Verteilerzentrum in Spielberg gestohlen zu haben. Im Rahmen einer polizeilichen Amtshandlung vergangenen Sonntag stießen Polizisten in der Wohnung eines 23-jährigen Rumänen in Judenburg durch Zufall auf eine größere Menge an Verpackungsmaterial samt Adressetiketten. Auch mehrere Zustellscheine von diversen Paket-Lieferdiensten stellten die Beamten fest.