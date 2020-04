Der gebürtige Fohnsdorfer Stefan Leitner kochte in den besten Häusern der Welt. Seit eineinhalb Jahren lebt und arbeitet er in Bangkok - und erlebt somit die Corona-Krise am anderen Ende der Welt.

Stefan Leitner lebt und arbeitet in Bangkok. Das öffentliche Leben steht derzeit still © AP/kk (Montage)

Es ist ein verhältnismäßig kühler Tag in Bangkok, als wir Stefan Leitner via Skype erreichen. 34 Grad am frühen Nachmittag - solche Temperaturen ist der gebürtige Fohnsdorfer längst gewöhnt. Nach Stationen in Moskau, Florida, China und Hong Kong führte ihn sein Weg vor eineinhalb Jahren in die thailändische Metropole Bangkok, wo er die Küche des renommierten Fünf-Sterne-Hotels "Peninsula Bangkok" leitet. 200 Mitarbeiter unterstehen dem vielfach ausgezeichneten Steirer. Freilich herrscht momentan aber auch am anderen Ende der Welt Stillstand: "Das Hotel hat seit letztem Sonntag zugesperrt, die Regierung schreibt das aber nicht vor", erklärt Leitner. Nachdem aber alle Grenzen dicht sind, ist der sonst so florierende Tourismus in der Metropole zum Erliegen kommen.