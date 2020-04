Bis Ende Juni 2020 sind alle Veranstaltungen in Österreich abgesagt, das trifft auch viele traditionelle Events in den Bezirken Murau und Murtal.

Stets gut besucht war die Murtal Classic © Neves

Seit Montag ist klar: Bis Ende Juni werden in Österreich keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, wie es danach weitergeht, ist derzeit offen. Nachdem bereits Ostermärkte und Osterfeuer dem Virus zum Opfer gefallen sind, trifft das verlängerte Veranstaltungsverbot nun also auch Pfingsten (31. Mai). Im Bezirk Murau müssen die Aufführungen der traditionellen Pfingstfestspiele der Theaterrunde Murau abgesagt werden, am Programm wäre "Der Meineidbauer" von Ludwig Anzengruber gestanden. "Wir haben bereits 400 Karten und Abos verkauft, also werden wir das Spiel aufnehmen und per DVD verschicken", so Intendant Wolfgang Atzenhofer.