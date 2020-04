Als "Pflegeheim am Bauernhof" wurde der Adelwöhrerhof im Murtal bekannt. Nun wird die stationäre Pflege aufgegeben, mitten in der Corona-Krise suchen 14 Pflegebedürftige einen neuen Heimplatz. Angehörige kritisieren Zeitpunkt.

Petra und Johann Steiner mit einer Bewohnerin. Die Nachfrage nach den Pflegeplätzen am Bauernhof war groß, wirtschaftlich sei der Betrieb aber nicht mehr haltbar gewesen © Sarah Ruckhofer

Die Pflegeproblematik ist nicht nur in der Obersteiermark bekannt: Freie Betten in Alten- und Pflegeheimen sind Mangelware, immer wieder müssen ältere Menschen Heimplätze weit entfernt von ihrem Wohnort annehmen. Mitten in der Corona-Krise verlieren nun 14 Pflegebedürftige ihren Heimplatz - zum Entsetzen der Angehörigen. Der bekannte "Adelwöhrerhof", eine stationäre Einrichtung für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Handicaps in St. Oswald ob Möderbrugg (Murtal), richtet sich neu aus. Spätestens im Juli müssen alle Bewohner ausziehen, ein entsprechender Brief erreichte in der Krise die Angehörigen.