Da lief noch alles nach Plan. Mitte Februar wurde das Bierstadtfest bei einer Pressekonferenz angekündigt © Josef Fröhlich

Mitte Februar wurde es mit großer Vorfreude angekündigt, jetzt fällt auch das Bierstadtfest in Murau dem Coronavirus zum Opfer. Zumindest für heuer. Das für 10. und 11. Juli geplante Fest wird um ein Jahr verschoben, genau auf den 9. und 10. Juli 2021. In einer Aussendung der Brauerei heißt es: "Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Covid-19 in ganz Europa und der von den Regierung auferlegten Beschränkungen ist es unverantwortlich und unmöglich, im Juli dieses Jahres ein großes Bierstadtfest abzuhalten, bei dem cira 12.000 Besucher zusammenkommen sollten um zu feiern." Auch könne derzeit nicht garantiert werden, dass eine Veranstaltung dieser Größe im Laufe dieses Jahres noch möglich beziehungsweise sinnvoll sei, deshalb gleich die Verschiebung um ein ganzes Jahr.