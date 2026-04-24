Zwei junge Männer aus dem Bezirk Murau müssen sich am Freitag, 24. April, vor einem Schöffengericht am Landesgericht Leoben verantworten. Sie sollen in Wien und an anderen Orten große Mengen an Suchtgift verkauft haben. Im Zuge ihrer kriminellen Aktivitäten sollen sie zudem mehreren Menschen mit Gewalt oder gar mit dem Umbringen gedroht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden unter anderem die Verbrechen des Suchtgifthandels und der schweren Nötigung sowie das Vergehen des unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften vor.

Rund eineinhalb Jahre hatte die Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Murau ermittelt. Anfang Dezember 2024 wurden sie schließlich an ihren Wohnadressen im Bezirk Murau festgenommen; sie kamen in Untersuchungshaft.

Mit Unterhändlern und Kurieren

Bei Hausdurchsuchungen wurden Marihuana, Kokain, Suchtgiftutensilien, Waffen und im Drogengeschäft verdientes Bargeld gefunden. Die Verdächtigen hatten laut Polizeiermittlungen einen professionellen Handel aufgezogen, Unterhändler und Kuriere inklusive. 52 Abnehmer aus der gesamten Obersteiermark konnten im Zuge der Ermittlungen ausfindig gemacht werden. In der kriminellen Laufbahn der Männer hätten Waffengewalt, Nötigungen und Drohungen laut Ermittlern zu teilweise „filmreifen Szenen“ geführt.

Einer der beiden Männer zeigte sich vor dem Prozess am Freitag in Leoben geständig; der zweite nur teilweise.