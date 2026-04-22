„Wir reden hier von einem sechsstelligen Schaden für die Gemeinde“, bringt es Bürgermeister Volkart Kienzl (ÖVP) auf den Punkt. Im Fokus der jüngsten Sitzung des Gemeinderats steht das bekannte Arbeiterheim Fohnsdorf, in dem nicht nur Veranstaltungen stattfinden. Es ist auch Heimat des Vereins Arbeiterheim und der örtlichen SPÖ.

Der Prüfungsausschuss nahm das Arbeiterheim nun unter die Lupe. Ausschussobmann Rudolf Windischhofer (KPÖ) berichtet, dass es Ungereimtheiten gibt. Mietrückstände zwischen 115.000 und 120.000 Euro werden vermutet. Zudem sollen Reinigungstätigkeiten über knapp 11.000 Euro in Anspruch genommen worden sein.

Ein Thema, das nicht ganz neu ist: Schulden des Arbeiterheim-Vereins bei der Gemeinde Fohnsdorf beschäftigten (wie damals ausführlich berichtet) schon vor rund 15 Jahren diverse Gremien.

Vorstand

Zurück in die Gegenwart: Vor der Verlesung des Berichts verlassen der erste Vizebürgermeister Helmut Tscharre, Gemeindevorstand Christoph Göttfried und Gemeinderätin Martina Stummer (alle SPÖ) aus Befangenheit den Sitzungssaal. Sie gehören dem Vorstand des SPÖ-nahen gemeinnützigen Vereins an, der sich unter anderem Kultur und sozialen Projekten widmet. Göttfried ist erst seit September des Vorjahres Obmann.

Die „Mietfreiheit“ wird vonseiten der Sozialdemokraten nicht bestritten. Gemeindekassierin Brigitte Wolfger: „Es sieht nur so aus, als ob der Verein gratis in den Räumlichkeiten untergebracht war.“ Die Historie zeige: „Seinerzeit wurde der Verein von der SPÖ gegründet, um das Arbeiterheim zu errichten.“ Ziel war es einen Ort der Begegnung zu schaffen.

Und: „Der Verein hatte einst sehr viele Grundstücke und diese wurden an die Gemeinde übertragen“, sagt die Mandatarin. Die Gemeinde habe dafür nichts bezahlt, zusätzlich in diversen Belangen von steuerlichen Vorteilen profitiert, und es sei vereinbart worden, dass „selbstverständlich der Verein Arbeiterheim gratis Räumlichkeiten im Heim nutzen kann“.

Ein entsprechendes Dokument konnte nicht vorgelegt werden. Auch im Archiv sei laut Kienzl intensiv gesucht worden. Der Ortschef hat eine andere Wahrnehmung zur Geschichte des Hauses. Die Kurzversion: Es habe früher sehr wohl auch einen Pachtvertrag mit dem Verein Arbeiterheim gegeben. Seit dem Auslaufen dieses Vertrags Ende 2012 gibt es nur noch einen Mietvertrag mit der SPÖ, die wie erwähnt auch in dem Haus beheimatet ist.

Für Räumlichkeiten, die der Verein Arbeiterheim nutzt, sei seit Ende 2012 keine Miete verrechnet worden. Zudem habe der Verein das Gebäude der Gemeinde nicht geschenkt. 1958 kaufte die Gemeinde laut Kaufvertrag das Arbeiterheim. 2012 wurde etwa ein Grundstück des Vereins an die Gemeinde verkauft.

Investitionen

Wolfger argumentiert, dass der Verein und die SPÖ im Laufe der Jahre diverse Investitionen im Haus getätigt haben, davon vieles in Eigenleistung. Entsprechende Rechnungen und Belege über diese Leistungen sollen zeitnah vorgelegt werden. „Wir als SPÖ Fohnsdorf wollen Transparenz.“

Kienzl wundert sich, da bereits seit Monaten um derartige Unterlagen gebeten wurde. Und: „Ich kann nicht einfach Räumlichkeiten, die ich nicht angemietet habe, ohne Zustimmung der Gemeinde als Eigentümerin sanieren.“

„Sachlich, pragmatisch und unparteiisch“ wolle er an die Sache herangehen. Kienzl ist erst seit rund einem Jahr Bürgermeister von Fohnsdorf. Davor gab es über Jahrzehnte rote Bürgermeister.

Freiwillige Rückzahlung

Außerdem sagt Kienzl: „Für die Zukunft müssen wir eruieren, wer welche Flächen dort anmieten möchte oder auch nicht.“ Eine Lösung zur Behebung des entstandenen Schadens sei, dass er anteilig freiwillig zurückbezahlt wird. Das Ganze werde auch rechtlich zu prüfen sein. „Es geht um viel Steuergeld.“

„Ein Skandal“

Oder wie es FPÖ-Gemeinderat Dominik Hrastnik ausdrückt: „Das ist schon fast ein Skandal“.

Übrigens: Auch bei weiteren Gebäuden soll es Nutzungen ohne Mietverträge geben, etwa dort, wo die Kinderfreunde Fohnsdorf untergebracht sind.