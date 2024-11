Er ist 61 Jahre alt und darf sich dennoch Jungunternehmer nennen. Denn Norbert Steinwidder wagt nach zahlreichen Stationen und Führungspositionen in großen Handelsbetrieben den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Judenburger hat vor Kurzem das Tierbedarfsgeschäft „Lezanimo“ in Lieboch eröffnet.