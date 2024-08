Der 8. August gilt nicht nur als Tag der Paradeiser, sondern auch als Welt-Katzentag. Die flinken, manchmal sturen und oft kuschelwütigen Tiere, sind in zahlreichen Haushalten in der Steiermark vertreten und faszinieren ihre Besitzer immer wieder. Wussten Sie zum Beispiel, dass es die flexible Wirbelsäule ist, warum Katzen fast immer auf ihren Pfoten landen? Sie ist der Grund, warum sie sich in der Luft drehen können. Eine weitere erstaunliche Tatsache ist, dass Katzen einen besonders empfindlichen Geruchssinn haben, der etwa vierzehnmal stärker ist als der eines Menschen. Das spielt eine wichtige Rolle im Sozialverhalten der Katzen, insbesondere bei der Markierung ihres Territoriums.