Die Lebenserwartung steigt und damit auch altersbedingte Erkrankungen oder die Notwendigkeit zu regelmäßigen Kontrollen. Doch die medizinische Versorgung ist zuletzt vor allem im ländlichen Raum zu einer Schlüsselfrage geworden. In den Bezirken Murtal und Murau setzt man immer öfter auf Primärversorgungseinheiten, kurz PVE, berichtet die Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar. „Schon im Sommer wurde der Plan für das neue PVE in Fohnsdorf vorgestellt und in Zeltweg haben wir das einzige Kinder-Primärversorgungszentrum in der Steiermark, das von den Barmherzigen Brüdern geführt wird.“ Knittelfeld sowie Neumarkt-Scheifling sollen kommendes Jahr Primärversorgungszentren bekommen, so der Plan. „Ich habe Druck gemacht. Mittlerweile sind schon viele Pflänzchen aufgegangen“, freut sich Kolar. Im November erweitert die Kinder-PVE in Zeltweg zusätzlich ihre Öffnungszeiten.