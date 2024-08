Fohnsdorf war in den vergangenen Jahren so etwas wie ein medizinischer Notfall. Nicht weniger als 13 Mal wurden Allgemeinmedizinerstellen ausgeschrieben, doch es fand sich kein Arzt, der sich in der 7600-Einwohner-Gemeinde ansiedeln wollte. Dann wanderte auch noch Gerald Raunig nach Pöls ab, somit waren von fünf Planstellen zuletzt nur noch zwei besetzt.